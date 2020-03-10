В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник 10 марта подписал указ о запрете проведения на территории Москвы до 10 апреля 2020 года массовых мероприятий с участием более 5 тыс человек. Об этом Собянин сообщил на своем персональном сайте.

По словам мэра, подобные меры были вынужденными, основанием для них послужило осложнение ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Собянин отметил, что в европейских странах события развиваются по опасному сценарию, поэтому необходимо создать все условия для защиты здоровья сограждан.

Мэр добавил, что будет отменен фестиваль "Крымская весна", в том числе намеченное ранее празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией 15 марта, которое должно было пройти в центре города на улице Тверской. Также будет ограничено посещение спортивных мероприятий, хоккейных и футбольных матчей: на них сможет присутствовать не более 5 тысяч участников, включая спортсменов и болельщиков.