В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США

Власти и государственные компании Киргизии не нарушали санкции, введенные в отношении России западными странами, включая США. Об этом заявил Государственный комитет национальной безопасности. В сообщении говорится, что киргизские спецслужбы проведут расследование о возможной причастности к нарушению санкций частными компаниями.

«Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России»,— цитирует ТАСС сообщение госкомтета.

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Там не исключают, что санкции могли нарушить частные компании, которые не знали конечного потребителя поставляемой ими продукции.

Газета The Washington Post сообщила в среду, 19 июля, что США намерены внести санкции против компаний и лиц из Киргизии из-за нарушения введенных против России мер. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать развивать сотрудничество с Киргизией.

Санкции США в отношении Киргизии бессмысленны, однако Запад может попытаться дестабилизировать ситуацию в стране, заявил в беседе с НСН независимый киргизский политолог Марс Сариев. По его мнению, это тревожный сигнал для страны.

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ФОТО: РИА Новости
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