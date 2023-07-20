В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США

Власти и государственные компании Киргизии не нарушали санкции, введенные в отношении России западными странами, включая США. Об этом заявил Государственный комитет национальной безопасности. В сообщении говорится, что киргизские спецслужбы проведут расследование о возможной причастности к нарушению санкций частными компаниями.

«Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России»,— цитирует ТАСС сообщение госкомтета.