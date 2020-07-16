В Киевской области с 17 июля усилят ограничения из-за коронавируса
Власти Киевской области Украины объявили об усилении ограничений из-за коронавируса с 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, с субботы будет ограничено проведение массовых мероприятий, а также сокращено время работы общепита и развлекательных учреждений с 23 вечера до 7 утра.
По данным украинского Минздрава, в стране зафиксированы 56 455 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 445 человек, вылечился 28 931 человек.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинский кабмин рассмотрит вопрос о продлении карантина в стране на заседании 21 июля. По его словам, с учетом эпидемиологической ситуации карантин будет продлен до конца лета.
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