В Киевской области с 17 июля усилят ограничения из-за коронавируса

В частности, с субботы будет ограничено проведение массовых мероприятий, а также сокращено время работы общепита и развлекательных учреждений с 23 вечера до 7 утра.

По данным украинского Минздрава, в стране зафиксированы 56 455 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 445 человек, вылечился 28 931 человек.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинский кабмин рассмотрит вопрос о продлении карантина в стране на заседании 21 июля. По его словам, с учетом эпидемиологической ситуации карантин будет продлен до конца лета.

