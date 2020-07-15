Власти Украины заявили о продлении карантина до конца лета

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинский кабмин рассмотрит вопрос о продлении карантина в стране на заседании 21 июля.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», - сообщил глава украинского Минздрава.

Карантин на Украине был введен ещё 12 марта и с тех пор он несколько раз продлевался. Общее число инфицированных, при этом, превышает 55 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на Украине более 700 сотрудников полиции заразились коронавирусом, большая часть из них уже выздоровела.

