Власти Украины заявили о продлении карантина до конца лета

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинский кабмин рассмотрит вопрос о продлении карантина в стране на заседании 21 июля.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», - сообщил глава украинского Минздрава.

Карантин на Украине был введен ещё 12 марта и с тех пор он несколько раз продлевался. Общее число инфицированных, при этом, превышает 55 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на Украине более 700 сотрудников полиции заразились коронавирусом, большая часть из них уже выздоровела.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:КоронавирусУкраинаКарантин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры