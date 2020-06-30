Стало известно состояние подхватившей коронавирус жены Зеленского

Известно, что из-за инфекции у первой леди Украины развилась двухсторонняя пневмония. Зеленская проходит лечение в одной из киевских клиник, процесс выздоровления проходит не очень быстро, однако супруга президента чувствует себя лучше.

Ранее экс-депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб заявил, что Елену Зеленскую, как и других украинских высокопоставленных чиновников, будут судить от коронавируса российскими препаратами.

Парламентарий добавил, что «к агрессору» отправили гонцов за «лекарствами» на самом высоком уровне, передает «Утро.ру».

