Стало известно состояние подхватившей коронавирус жены Зеленского
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая заболела коронавирусом, идет на поправку.
Известно, что из-за инфекции у первой леди Украины развилась двухсторонняя пневмония. Зеленская проходит лечение в одной из киевских клиник, процесс выздоровления проходит не очень быстро, однако супруга президента чувствует себя лучше.
Ранее экс-депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб заявил, что Елену Зеленскую, как и других украинских высокопоставленных чиновников, будут судить от коронавируса российскими препаратами.
Парламентарий добавил, что «к агрессору» отправили гонцов за «лекарствами» на самом высоком уровне, передает «Утро.ру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru