СМИ: в США умер первый пациент с «омикроном»
В США зафиксирована первая смерть пациента с новой разновидностью коронавируса «омикрон», сообщает ABC со ссылкой на медицинское ведомство Техаса.
Скончавшийся мужчина был старше 50 лет. Он не был привит от COVID-19 и имел серьезные проблемы со здоровьем.
Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения, Штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной» и поможет человечеству справиться с эпидемией коронавируса. Однако COVID-19 останется в популяции, но случаев заражения будет куда меньше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru