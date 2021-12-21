СМИ: в США умер первый пациент с «омикроном»

В США зафиксирована первая смерть пациента с новой разновидностью коронавируса «омикрон», сообщает ABC со ссылкой на медицинское ведомство Техаса.

Глава ВОЗ: «омикрон» распространяется быстрее других штаммов

Скончавшийся мужчина был старше 50 лет. Он не был привит от COVID-19 и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения, Штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной» и поможет человечеству справиться с эпидемией коронавируса. Однако COVID-19 останется в популяции, но случаев заражения будет куда меньше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Омикрон-штаммСШАКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры