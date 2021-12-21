СМИ: в США умер первый пациент с «омикроном»

Скончавшийся мужчина был старше 50 лет. Он не был привит от COVID-19 и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения, Штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной» и поможет человечеству справиться с эпидемией коронавируса. Однако COVID-19 останется в популяции, но случаев заражения будет куда меньше.

