Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 210
21 октября 202318:04
Пресс-секретарь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) Даниэль Хагари заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.
По его словам, эти данные могут меняться. На сегодняшний день Армия Израиля сообщила семьям о 210 людях, находящихся в заложниках у ХАМАС, а также о 307 погибших бойцах ЦАХАЛ.
До этого была информация о 203 заложниках ХАМАС.
Ранее Израиль нанес авиаудар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru