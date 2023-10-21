Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 210

По его словам, эти данные могут меняться. На сегодняшний день Армия Израиля сообщила семьям о 210 людях, находящихся в заложниках у ХАМАС, а также о 307 погибших бойцах ЦАХАЛ.

До этого была информация о 203 заложниках ХАМАС.

Ранее Израиль нанес авиаудар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

