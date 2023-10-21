Армия Израиля: число заложников ХАМАС возросло до 210

Пресс-секретарь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) Даниэль Хагари заявил, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

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По его словам, эти данные могут меняться. На сегодняшний день Армия Израиля сообщила семьям о 210 людях, находящихся в заложниках у ХАМАС, а также о 307 погибших бойцах ЦАХАЛ.

До этого была информация о 203 заложниках ХАМАС.

Ранее Израиль нанес авиаудар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам у границы с Ливаном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильПалестинаЗаложникиХамас

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