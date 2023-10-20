Израиль нанес удар по бойцам «Хезболлы» на границе с Ливаном
Израиль нанес удар по трем членам «Хезболлы» и открыл огонь по вооруженным лицам близ границы с Ливаном. Об этом говорится сообщении официального Telegram-канала ЦАХАЛ.
Уточняется, что это был авиаудар. Армия приняла решение атаковать бойцов, так как «в районе границы с Ливаном были идентифицированы трое террористов «Хезболлы».
Кроме того, сообщается, что израильские снайперы стреляли на поражение по вооруженным лицам, которые действовали в районе границы с Ливаном.
Ранее израильский политолог Саймон Ципис в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
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