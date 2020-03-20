В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд

Количество жертв коронавируса в Италии за прошедшие сутки стало рекордным. Об этом сообщает РИА Новости.

В службе гражданской обороны Италии заявили о 627 жертвах. Предыдущий максимум был зарегистрирован 18 марта.

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Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.

Отмечается, что в настоящее время заражены 38 тысяч граждан страны, за сутки их число увеличилось на 4670 случаев.

Накануне сообщалось, что в Италии с момента обнаружения коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае, где инфеция была впервые зафиксирована.




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