В Италии число жертв коронавируса побило суточный рекорд
Количество жертв коронавируса в Италии за прошедшие сутки стало рекордным. Об этом сообщает РИА Новости.
В службе гражданской обороны Италии заявили о 627 жертвах. Предыдущий максимум был зарегистрирован 18 марта.
Также в Италии сообщили о 689 случаях выздоравления за сутки, таким образом общее число поборовших вирус составило 5129 человек.
Отмечается, что в настоящее время заражены 38 тысяч граждан страны, за сутки их число увеличилось на 4670 случаев.
Накануне сообщалось, что в Италии с момента обнаружения коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае, где инфеция была впервые зафиксирована.
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