В Италии сомневаются в новых поставках оружия Украине на фоне кризиса

Из-за политического кризиса в Италии страна вряд ли сможет продолжать поставлять Украине оружие, считает глава МИД Луиджи Ди Майо. Об этом он заявил в беседе с брюссельским изданием Politico.

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«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие. Это одна из многих серьезных проблем», — цитирует Ди Майо РИА Новости.

Также, считает дипломат, в случае ухода правительства Италии после выступления премьер-министра Марио Драги, планирующегося 20 июля, власти не смогут заключить новые контракты и на поставку энергоресурсов. Это, полагает глава МИДа Италии, является серьезным вызовом перед предстоящими холодами. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предостерег, что поставляемые Киеву из США и Брюсселя ракеты из-за непрофессионализма украинских военных могут вернуться к свои владельцам.

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Фото: esteri.it
ТЕГИ:КризисУкраинаОружиеИталия
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