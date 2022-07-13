СМИ: ЕС и НАТО ужесточат контроль за передачей оружия Украине
Европейский и союз и Североатлантический альянс планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву из-за опасений, что оно попадёт на «чёрный» рынок, сообщает Financial Times.
По словам источников издания, несколько стран НАТО обсуждают с Украиной возможность создания системы отслеживания либо детализированного перечня поставляемого вооружения.
Отмечается, что после того, как оружие поступает в южную часть Польши и его доставляют к границе с Украиной, загружают в транспортные средства для отправки Киеву, на Западе «ничего не знают о местонахождении» этого оружия.
Напомним, власти США прорабатывают планы по поставкам нового оружия Киеву «на месяцы и годы вперед». Такое заявление сделали в Пентагоне.
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