СМИ: ЕС и НАТО ужесточат контроль за передачей оружия Украине

По словам источников издания, несколько стран НАТО обсуждают с Украиной возможность создания системы отслеживания либо детализированного перечня поставляемого вооружения.

Отмечается, что после того, как оружие поступает в южную часть Польши и его доставляют к границе с Украиной, загружают в транспортные средства для отправки Киеву, на Западе «ничего не знают о местонахождении» этого оружия.

Напомним, власти США прорабатывают планы по поставкам нового оружия Киеву «на месяцы и годы вперед». Такое заявление сделали в Пентагоне.

