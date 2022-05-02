В Италии предложили временно разрешить компаниям оплачивать газ из России рублями

«Думаю, было бы хорошо, по крайней мере на несколько месяцев, разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия», - заявил он в интервью.

Чинголани выразил надежду на «быстрый и четкий» ответ Еврокомиссии.

«Считаю, что нефтяные и газовые компании не могут рисковать платить, а затем быть обвиненными в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях. Это долгосрочные контракты, издержки будут чрезвычайно высокими», - подчеркнул итальянский министр.

Ранее Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана, в эфире Rádió Kossuth заявил, что кроме Венгрии, еще девять европейских стран открыли счета в российском банке для последующей оплаты природного газа в соответствии с требованиями Москвы.

