Грузия постепенно выходит из карантина, зазывая россиян на отдых

«Остановить болезнь в целом у нас получилось. И число зараженных до отметки в тысячу даже не дошло. По всему миру специалисты отмечают, журналисты пишут об успехе Грузии, подчеркивая, что у соседей региона такого успеха нет. Исходя из этого, можно сказать, что меры себя оправдали. Замечательные врачи знали досконально, какое количество ресурсов, сколько коек и человеческих сил. Это особенно похвально, учитывая, что в каком-нибудь небольшом городке Германии гораздо больше ресурсов, чем в Грузии, которая, к сожалению, страна-банкрот в финансовом плане. Исходя из этого, соответствующие меры были приняты, и остановить болезнь удалось. Хочу подчеркнуть, что значительная доля всех инфицированных, и те два-три случая, которые сегодня обнаруживаются, все из одного и того же кластера. Это южная часть Грузии, юго-восточная граница с Азербайджаном. Там замечательное трудолюбивое население, и именно там случилась локальная вспышка. Хоть их сразу изолировали, но внутри не удалось добиться соблюдения санитарных правил. Когда эти правила не соблюдаются, становится тяжелее. Сейчас вполне разумно, что не только снимают комендантский час, но уже и планируют возобновлять туризм, многое хотят вернуть. В целом, я резко критикую действие правительства, но здесь мне подход нравится», – говорит он.

Эксперт также подчеркнул важность постепенного снятия ограничений, приведя в пример неудачный опыт Европы.

«Во Франции, к примеру, возобновили учебу и сразу получили рост инфицирования. Поэтому в Грузии будем наблюдать и ослаблять понемногу. Но экономика должна работать, да и людей жалко. Курорты, думаю, обязательно откроем, в том числе, и для россиян. Но о многом нужно договориться, нужно повысить проверку, и на это должны быть согласны и гости. Но проверка делается быстро, она мгновенная, без этого и сегодня в магазин не пускают», – комментирует специалист.

Стоит отметить, что далеко не все страны заявляют об открытии туристического сезона в ближайшем будущем. К примеру, Турция пока отказалась принимать российских туристов. Но надежда на оживление отрасли есть. Как предположил почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН, это может произойти во второй половине лета.

