Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине

Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины. Об этом объявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

При этом он подчеркнул, что грузинская сторона не намерена разрывать дипломатические отношения с Украиной в принципе или пересмотривать стратегическое партнёрство двух стран. Однако решение Киева по Саакашвили требует консультаций, поскольку на родине этот политик осуждён и объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что Саакашвили указом президента Украины Владимира Зеленского назначен главой исполнительного комитета реформ. Как отмечает RT, в апреле лидер пропрезидентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если она отзовёт своего посла из-за ситуации с Саакашвили.

