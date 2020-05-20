Турция пока отказалась принимать российских туристов

«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма», - сказал глава ведомства. Коджа добавил, что власти страны будут следить за обстановкой в государствах, откуда ожидается поток туристов.



«Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», - сказал министр.



Ранее сообщалось, что Турция с 20 мая открывает границы для иностранных туристов. При этом подчеркивается, что речь пока идет только об «оздоровительном» туризме.

