Турция пока отказалась принимать российских туристов
Турция в ближайшее время не будет принимать туристов из стран, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. В число этих государств входит и Россия. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма», - сказал глава ведомства. Коджа добавил, что власти страны будут следить за обстановкой в государствах, откуда ожидается поток туристов.
«Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», - сказал министр.
Ранее сообщалось, что Турция с 20 мая открывает границы для иностранных туристов. При этом подчеркивается, что речь пока идет только об «оздоровительном» туризме.
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