СМИ «обнаружили» российский спецназ в Норвегии

Отмечается, что спецназовцы якобы проводили разведку на местности и следили за важными объектами инфраструктуры. Факт нахождения российских военных якобы подтвердили американцы, которые передали властям Норвегии снимки, сделанные с разведывательных самолетов.

В самом Осло появление гостей связали с учениями ВМФ России в Баренцевом море. В то же время утверждается, что материковой Норвегии российские военные якобы действуют под видом гражданских специалистов.

Официально военные ведомства Норвегии и Россию эту информацию пока никак не прокомментировали.

