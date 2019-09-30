СМИ «обнаружили» российский спецназ в Норвегии
Издание AldriMer, специализирующееся на вопросах безопасности в странах Скандинавии, сообщило об обнаружении российского спецназа на территории Норвегии. Российские военные якобы были замечены на территории архипелага Шпицберген и материковой части страны, передает Ura.ru.
Отмечается, что спецназовцы якобы проводили разведку на местности и следили за важными объектами инфраструктуры. Факт нахождения российских военных якобы подтвердили американцы, которые передали властям Норвегии снимки, сделанные с разведывательных самолетов.
В самом Осло появление гостей связали с учениями ВМФ России в Баренцевом море. В то же время утверждается, что материковой Норвегии российские военные якобы действуют под видом гражданских специалистов.
Официально военные ведомства Норвегии и Россию эту информацию пока никак не прокомментировали.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Билан вновь посетил Самару и вспомнил про фюрера
- СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко
- Захарова объяснила визит Лаврова в США после визового скандала
- Цены на «молочку» в России вырастут на 10 процентов
- Путин освободил от НДФЛ ряд категорий граждан