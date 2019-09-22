Минобороны на видео показало стрельбы «Кинжалов» в Баренцевом море

22 сентября 201917:46

Минобороны России разместило видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал». Ролик отснят во время учений арктической группировки Северного флота и размещен на официальном YouTube-канале Минобороны.

Перед экипажами десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» стояла задача отразить нападение условного противника с воздуха.

Стрельбы проведены на севере Баренцева моря в 4-балльный шторм. Выполнение задания осложнял сильный порывистый ветер.

Экипажи Северного флота отбили атаку условного противника посредством зенитных ракетных комплексов «Кинжал» и артиллерийских установок АК-100, АК-725 и АК-630.

Ранее военные эксперты Константин Сивков и Сергей Хатылев в эфире НСН обсудили «за» и «против» массового производства новейшей разработки российских военных - гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Ранее

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ФОТО: Минобороны, флот, боеготовность ЮВО. Фото сайта Минобороны России
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