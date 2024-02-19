В ФСБ заявили о ликвидации британского дрона-камикадзе в ДНР

Сотрудники УФСБ, Росгвардии и военной комендатуры перехватили на юге ДНР британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

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Отмечается, что взрывотехники обезвредили боевую часть и ликвидировали заряд на месте. БПЛА был начинен семью килограммами взрывчатки. Целью дрона был объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Беспилотник должен был облететь населенный пункт со стороны Таганрогского залива.

Ранее сообщалось, что Франция в ближайшие недели передаст Украине новейшие беспилотники-камикадзе

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ДНРРосгвардияФСББеспилотники

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