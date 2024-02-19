Над Брянской областью сбили второй украинский дрон

Еще один украинский беспилотник сбили в Брянской области. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ

«Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.

Как отметил Богомаз, разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщил, что над регионом сбили украинский реактивный дрон самолетного типа, пишет RT. В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА около 7:30 мск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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