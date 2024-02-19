Над Брянской областью сбили второй украинский дрон
19 февраля 202408:58
Еще один украинский беспилотник сбили в Брянской области. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.
Как отметил Богомаз, разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.
Ранее губернатор сообщил, что над регионом сбили украинский реактивный дрон самолетного типа, пишет RT. В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА около 7:30 мск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью сбили второй украинский дрон
- СМИ: В Москве предложили создать систему контроля работы курьеров
- Российские войска продвинулись на 100-1500 метров на Запорожском направлении
- В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
- Российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ
- Polymetal объявила о продаже российского бизнеса структуре «Мангазеи»
- Киев отменил видеопослание Зеленского на конференции в Японии
- ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
- Фильм «Лед 3» возглавил российский кинопрокат в уикенд
- При межплеменных столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли 64 человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru