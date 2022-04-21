В Германии допустили отставку Шольца из-за «украинского вопроса»

Кризис на Украине может привести к отставке канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет журнал Spiegel.

Шольц: возможности Германии поставлять Украине оружие почти исчерпаны

Издание отмечает, что в ФРГ обострилась политическая борьба вокруг поставок оружия Киеву. Шольц выступает против предоставления вооружения, указывая, что украинцы не смогли бы ничего сделать с запрашиваемым оружием, пишет Ura.ru.

Лидеры немецкого оппозиционного блока планируют внести в бундестаг проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если Шольц не примет решения об этом, отмечает «Свободная пресса». По данным Spiegel, документ может набрать большинство в обход мнения главы правительства. Как отмечает журнал, канцлером недовольны не только оппозиция, но и участники проправительственной коалиции. Вынесение на рассмотрение вопроса о поставках вооружения Киеву может стать своего рода сигналом к «падению» Шольца.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГермания
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