В ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза 14 марта согласовали четвертый по счету пакет санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французской миссии.
Отмечается, что это произошло в координации с международными партнерами. Санкции направлены против физических лиц и организаций, причастных «к агрессии против Украины». Также под ограничения попадут ряд секторов российской экономики.
Ограничительные меры против России окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru