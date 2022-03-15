В ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций

Отмечается, что это произошло в координации с международными партнерами. Санкции направлены против физических лиц и организаций, причастных «к агрессии против Украины». Также под ограничения попадут ряд секторов российской экономики.

Ограничительные меры против России окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.

