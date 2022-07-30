В Deutsche Bank заявили о повышении инфляцию в ФРГ более 10%

Инфляция в Германии может превысить 10% к концу года, если прекратятся поставки российского газа. Об этом заявил глава крупнейшего финансового института Германии - Deutsche Bank - Кристиан Зевинг в интервью газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг» в субботу, 30 июля.

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«Если российский газ продолжит поступать [в ФРГ], к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны 10% и больше», - заявил Зевинг.

Финансист считает, что еще есть шанс «снизить это значение до 5-6% в следующем году, а затем снова приблизиться к фактическому целевому показателю в 2% в 2024 году», если правильно повысить ставку и осуществлять верную политику.

Ранее руководители семи городов немецкого Рюгена призвали региональное и федеральное правительства ФРГ задействовать российский трубопровод «Северный поток – 2», сообщает RTL News со ссылкой на документ.

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ТЕГИ:Российский ГазИнфляцияГермания
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