ЕС захотел включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на импорт СПГ

Страны Евросоюза намерены включить в очередной, 14-й пакет санкций в отношении России запрет на импорт сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, передает РИА Новости.

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По словам главы шведского МИД, ЕС будет обсуждать, как увеличить поддержку Киева.

«Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», – указал Билльстрем.

Между тем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа санкциями против России убила свою экономику. По словам политика, прогнозируемый рост экономики РФ почти в пять раз превысил прогноз по Франции. Филиппо призвал остановить санкции, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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