ЕС захотел включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на импорт СПГ
Страны Евросоюза намерены включить в очередной, 14-й пакет санкций в отношении России запрет на импорт сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, передает РИА Новости.
По словам главы шведского МИД, ЕС будет обсуждать, как увеличить поддержку Киева.
«Принятие 14-й пакета санкций – одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», – указал Билльстрем.
Между тем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа санкциями против России убила свою экономику. По словам политика, прогнозируемый рост экономики РФ почти в пять раз превысил прогноз по Франции. Филиппо призвал остановить санкции, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru