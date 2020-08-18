«Мы - не режим, мы - часть общества». МВД Белоруссии объяснилось перед гражданами
МВД Белоруссии отказалось присоединятся к протестующим и осуждать власть.
«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!», - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. В сообщении также говорится о том, что МВД разделяет ответственность за негативные события, которые пришлось испытать мирным гражданам.
Завершается обращение попыткой объяснить позицию тех сотрудников милиции, которые отказались сдавать форму и уходить из органов.
«Мы обращаемся к вам от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации. Мы - не «режим», мы - часть общества! Именно сейчас мы обязаны нести службу на своих местах, как никогда», - говорится в Telegram-канале МВД Белоруссии.
Ранее стало известно о ещё одном скончавшемся в Минске участнике протестов. 19-летнего молодого человека в ночь на 16 августа сбил автомобиль Renault. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
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