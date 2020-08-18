«Мы - не режим, мы - часть общества». МВД Белоруссии объяснилось перед гражданами

Завершается обращение попыткой объяснить позицию тех сотрудников милиции, которые отказались сдавать форму и уходить из органов.

«Мы обращаемся к вам от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации. Мы - не «режим», мы - часть общества! Именно сейчас мы обязаны нести службу на своих местах, как никогда», - говорится в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Ранее стало известно о ещё одном скончавшемся в Минске участнике протестов. 19-летнего молодого человека в ночь на 16 августа сбил автомобиль Renault. Об этом заявила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

