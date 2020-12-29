В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной «Спутник V»

В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Минздрав РФ и Белоруссии совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Сообщается, что в республику сегодня прибыла первая партия препарата, передает RT.