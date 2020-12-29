В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной «Спутник V»
В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Минздрав РФ и Белоруссии совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Сообщается, что в республику сегодня прибыла первая партия препарата, передает RT.
Глава белорусского Минздрава уточнил, что в первую очередь вакцину получат группы населения, находящиеся в группе риска. Речь идет в частности о медицинских работниках и педагогах.
Вакцинация будет проводиться в Белоруссии в добровольном порядке.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, почему работники заводов стали наиболее уязвимы для инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru