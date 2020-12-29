В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной «Спутник V»

В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Минздрав РФ и Белоруссии совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Сообщается, что в республику сегодня прибыла первая партия препарата, передает RT.

Орешкин: политики не вдохновляют граждан на вакцинацию

Глава белорусского Минздрава уточнил, что в первую очередь вакцину получат группы населения, находящиеся в группе риска. Речь идет в частности о медицинских работниках и педагогах.

Вакцинация будет проводиться в Белоруссии в добровольном порядке.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, почему работники заводов стали наиболее уязвимы для инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:БелоруссияВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры