В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена

Заразившийся COVID-19 американский президент Джо Байден чувствует себя «отлично», риск тяжелого течения болезни у него крайне низок, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

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«Он сказал, что работал все сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят – и я призвал его закончить завтрак», — сказал Джа.

По его словам, поскольку лидер США полностью вакцинирован и получил две бустерные прививки, шансы тяжелого течения болезни в его случае крайне незначительны.

Напомним, президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. У 79-летнего американского лидера лёгкие симптомы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПрезидент СШАДжо Байден
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