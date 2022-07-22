В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена

«Он сказал, что работал все сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят – и я призвал его закончить завтрак», — сказал Джа.

По его словам, поскольку лидер США полностью вакцинирован и получил две бустерные прививки, шансы тяжелого течения болезни в его случае крайне незначительны.

Напомним, президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. У 79-летнего американского лидера лёгкие симптомы.

