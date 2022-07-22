В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
Заразившийся COVID-19 американский президент Джо Байден чувствует себя «отлично», риск тяжелого течения болезни у него крайне низок, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.
«Он сказал, что работал все сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят – и я призвал его закончить завтрак», — сказал Джа.
По его словам, поскольку лидер США полностью вакцинирован и получил две бустерные прививки, шансы тяжелого течения болезни в его случае крайне незначительны.
Напомним, президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. У 79-летнего американского лидера лёгкие симптомы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru