В Белом доме назвали сроки поставок танков Abrams Украине
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев». Он сообщил, что боевые машины окажутся в этой стране не раньше немецких танков Leopard.
На брифинге в Белом доме Кирби сказал, что танки Leopard от Германии и европейских союзников, скорее всего, поступят в распоряжение украинской армии в «относительно кратчайшее время», весной и летом. Американским же танкам понадобится «намного больше месяцев».
Российский танк Т-90 может успешно противостоять немецким «Леопардам», английским «Челленджерам» и американским «Абрамсам», однако у его предшественников могут возникнуть проблемы, сказал в интервью НСН военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- Захарова: миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении
- ФОМ: Россияне назвали наиболее подорожавшие продукты
- В возрасте 73 лет умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Казахстан
- В Белом доме назвали сроки поставок танков Abrams Украине
- Захарова: улучшение отношений с США пока невозможно
- Юлию Тимошенко захотели исключить из партии «Батькивщина» из-за отдыха в Дубае
- Захарова: в Москве желают новому послу США не наступить на старые грабли
- В Белом доме заявили о неучастии США в конфликте на Украине
- Украинским музыкантам запретили выходить на одну сцену с Нетребко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru