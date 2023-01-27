В Белом доме назвали сроки поставок танков Abrams Украине

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев». Он сообщил, что боевые машины окажутся в этой стране не раньше немецких танков Leopard.

На брифинге в Белом доме Кирби сказал, что танки Leopard от Германии и европейских союзников, скорее всего, поступят в распоряжение украинской армии в «относительно кратчайшее время», весной и летом. Американским же танкам понадобится «намного больше месяцев».

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Российский танк Т-90 может успешно противостоять немецким «Леопардам», английским «Челленджерам» и американским «Абрамсам», однако у его предшественников могут возникнуть проблемы, сказал в интервью НСН военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТанки
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