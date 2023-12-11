Успешны действия российских военных и на Южно-Донецком направлении, где Вооруженные силы России смогли пресечь три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ близ населенных пунктов Золотая Нива и Новодонецкое. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александра Гордеева.

Кроме того, силы артиллерии смогли вывести из строя технику и живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Также Минобороны России сообщило, что штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ, поддерживаемые бронетехникой, сумели выбить солдат ВСУ с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска и взяли в плен более 20 украинских военных.

МНЕНИЯ ВОЕНКОРОВ

Сообщают об успехах российских войск и военные корреспонденты. Так, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, рассказывая о действиях Вооруженных сил России, кроме победных действий российских военных в Марьинке, указал на то, что российская армия закрепилась в населенном пункте Степовое за железной дорогой и сужает кольцо окружения вокруг Авдеевского укрепрайона, а также вошла в черту города Авдеевка и сражается на окраинах частного сектора.

В свою очередь военкор Александр Сладков отметил, что российское командование и сами штурмовики действуют под Клещеевкой без «мясных атак», сумели отбить важнейший опорный пункт «Остров» и ежечасно укрепляют свои позиции.

Он также указал на то, что украинская армия якобы занимается подготовкой 3-й штурмовой бригады для нанесения ответного удара, однако предрек ВСУ в этом случае рост потерь при том, что снарядом у украинских войск остается все меньше.

По словам Сладкова, российским войскам необходимо взять Клещеевку. «Но мы не кидаем людей на штурм, мы этот населенный пункт берем в охват, вынуждая врага уйти. И он уйдет или попадет в окружение», — заключил военкор.

Однако говорить о том, что украинская армия бежит с поля боя, пока что рано. Так, военкор Александр Коц заявил в интервью НСН, что, несмотря на определенные успехи российских войск на Авдеевском направлении, повального отступления ВСУ и прорыва обороны не наблюдается.

«Недавно был взят мощный укрепрайон, который приблизил нас к очередному укрепу “Царская охота”, это фактически южные ворота в Авдеевку. Но о каком-то повальном бегстве и о том, что украинская авдеевская группировка сдает город, говорить крайне преждевременно. Там еще довольно много тяжелой работы, противник отчаянно обороняется», — сказал Коц.