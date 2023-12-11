Триколор в Марьинке, «опорник» в Клещеевке: Российские военные продвигаются в Донбассе
Несмотря на значительные успехи российских войск в зоне спецоперации, говорить о бегстве противника еще рано, отметили военкоры.
Российские войска по-прежнему наступают по всему фронту специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.
Отмечается, что украинский военачальник тщательно проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами украинской армии, действующими на восточном направлении.
ТРИКОЛОР НАД МАРЬИНКОЙ
Тем временем российские войска подняли флаг России над Марьинкой (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал RT. Кроме того, российские военные установили триколор там, где проходили бои.
Штурмовики Вооруженных сил России закрепляются на занятых территориях и ведут разведку лесополосы и находящегося неподалеку села Георгиевка. При этом российские военные уничтожают обнаруженные огневые точки ВСУ. В свою очередь отступившие из города вражеские подразделения пытаются помешать ротации российских военных обстрелами из гранатометов и минометов, но безуспешно.
По данным телеканала, сейчас украинские войска контролируют не более двух строений у западной окраины Марьинки и строят новые оборонительные сооружения за несколько километров от города.
Успешны действия российских военных и на Южно-Донецком направлении, где Вооруженные силы России смогли пресечь три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ близ населенных пунктов Золотая Нива и Новодонецкое. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александра Гордеева.
Кроме того, силы артиллерии смогли вывести из строя технику и живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Также Минобороны России сообщило, что штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ, поддерживаемые бронетехникой, сумели выбить солдат ВСУ с занимаемых позиций к северо-западу от Артемовска и взяли в плен более 20 украинских военных.
МНЕНИЯ ВОЕНКОРОВ
Сообщают об успехах российских войск и военные корреспонденты. Так, военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, рассказывая о действиях Вооруженных сил России, кроме победных действий российских военных в Марьинке, указал на то, что российская армия закрепилась в населенном пункте Степовое за железной дорогой и сужает кольцо окружения вокруг Авдеевского укрепрайона, а также вошла в черту города Авдеевка и сражается на окраинах частного сектора.
В свою очередь военкор Александр Сладков отметил, что российское командование и сами штурмовики действуют под Клещеевкой без «мясных атак», сумели отбить важнейший опорный пункт «Остров» и ежечасно укрепляют свои позиции.
Он также указал на то, что украинская армия якобы занимается подготовкой 3-й штурмовой бригады для нанесения ответного удара, однако предрек ВСУ в этом случае рост потерь при том, что снарядом у украинских войск остается все меньше.
По словам Сладкова, российским войскам необходимо взять Клещеевку. «Но мы не кидаем людей на штурм, мы этот населенный пункт берем в охват, вынуждая врага уйти. И он уйдет или попадет в окружение», — заключил военкор.
Однако говорить о том, что украинская армия бежит с поля боя, пока что рано. Так, военкор Александр Коц заявил в интервью НСН, что, несмотря на определенные успехи российских войск на Авдеевском направлении, повального отступления ВСУ и прорыва обороны не наблюдается.
«Недавно был взят мощный укрепрайон, который приблизил нас к очередному укрепу “Царская охота”, это фактически южные ворота в Авдеевку. Но о каком-то повальном бегстве и о том, что украинская авдеевская группировка сдает город, говорить крайне преждевременно. Там еще довольно много тяжелой работы, противник отчаянно обороняется», — сказал Коц.
ПРИДЕТСЯ ОТСТУПИТЬ?
Тем временем западные политики все яснее понимают, что Украине придется уступить часть территории, чтобы закончить конфликт с Россией мирным путем. Об этом в эфире телеканала CNN заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
Также собеседник канала подверг критике Белый дом за помощь Киеву на фоне очевидного поражения Украины. Кроме того, он назвал абсурдной идею о том, что Украине собирается отбросить Россию к границе 1991 года.
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