Украинский командир пожаловался на возраст своего танка

По словам 28-летнего военного, танк, которому более 50 лет, сильно изношен, и воевать на нем практически невозможно. Он заявил, что ждет скорых поставок танков «Leopard».

Командир рассказал, что пушка Т-64 заклинивала около пять раз, из-за чего ему спешно приходилось покидать поле боя. Украинец представился Игорем, он числится командующим эскадроном из трех танков 1-й украинской бронетанковой бригады.

Ранее польские власти заявили о готовности выполнять свои обязательства по поставкам танков Украине. По словам посла Дариуша Павлоса, у Польши достаточно техники для отправки Киеву.

