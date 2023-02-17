Украинский командир пожаловался на возраст своего танка
Украинский командир признался, что водит танк, возраст которого вдвое старше его самого. Его слова приводит испанская газета Pais.
По словам 28-летнего военного, танк, которому более 50 лет, сильно изношен, и воевать на нем практически невозможно. Он заявил, что ждет скорых поставок танков «Leopard».
Командир рассказал, что пушка Т-64 заклинивала около пять раз, из-за чего ему спешно приходилось покидать поле боя. Украинец представился Игорем, он числится командующим эскадроном из трех танков 1-й украинской бронетанковой бригады.
Ранее польские власти заявили о готовности выполнять свои обязательства по поставкам танков Украине. По словам посла Дариуша Павлоса, у Польши достаточно техники для отправки Киеву.
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