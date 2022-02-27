Сообщается о похожих на взрывы звуках в Киеве
Видеоагентство Ruptly заявило о звуках в Киеве, которые напоминают взрывы.
Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали вой сирен. После этого произошло несколько похожих на звуки взрывов хлопков. Подробностей пока не поступало. Также не известно о месте, где прозвучали «взрывы». Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все граждане, которые будут находиться на улицах Киева в период комендантского часа, будут считаться «членами диверсионно-разведывательных групп врага».
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