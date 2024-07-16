Украинские БПЛА атаковали завод в Курской области
Украинская армия атаковала завод низковольтной аппаратуры в Коренево (Курская область) в ночь на 16 июля. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По словам главы региона, на предприятии произошел пожар из-за сброшенного беспилотником взрывного устройства. Завод был серьезно поврежден. Губернатор добавил, что поддерживает контакты с федеральными министерствами для оказания всей необходимой помощи производству.
Смирнов добавил, что на заводе трудятся свыше 500 человек. Руководство предприятия заверило, что никто из них не будет сокращен. Работники завода в результате инцидента не пострадали.
Ранее нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников.
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