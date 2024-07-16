Украинские БПЛА атаковали завод в Курской области

По словам главы региона, на предприятии произошел пожар из-за сброшенного беспилотником взрывного устройства. Завод был серьезно поврежден. Губернатор добавил, что поддерживает контакты с федеральными министерствами для оказания всей необходимой помощи производству.

Смирнов добавил, что на заводе трудятся свыше 500 человек. Руководство предприятия заверило, что никто из них не будет сокращен. Работники завода в результате инцидента не пострадали.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников.

