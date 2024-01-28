Турция опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи

Администрация лидера Турции Реджепа Тайипи Эрдогана опровергла сообщения Израиля о том, что предназначенная для Газы гуманитарная помощь передается палестинскому движению ХАМАС, сообщает РИА Новости.

В ХАМАС признали, что могли совершить ошибки при атаке на Израиль

Указывается, что данные сообщения распространяются «израильскими пропагандистскими аккаунтами» на протяжении нескольких дней. При этом израильские власти препятствуют поступлению помощи в сектор Газа, где происходит гуманитарная катастрофа. Они распространяют пропаганду о том, что «ХАМАС получает помощь», в ответ на реакцию мирового общественного мнения.

Ранее Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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