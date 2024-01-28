Турция опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи
Администрация лидера Турции Реджепа Тайипи Эрдогана опровергла сообщения Израиля о том, что предназначенная для Газы гуманитарная помощь передается палестинскому движению ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Указывается, что данные сообщения распространяются «израильскими пропагандистскими аккаунтами» на протяжении нескольких дней. При этом израильские власти препятствуют поступлению помощи в сектор Газа, где происходит гуманитарная катастрофа. Они распространяют пропаганду о том, что «ХАМАС получает помощь», в ответ на реакцию мирового общественного мнения.
Ранее Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru