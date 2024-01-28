Турция опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи

Указывается, что данные сообщения распространяются «израильскими пропагандистскими аккаунтами» на протяжении нескольких дней. При этом израильские власти препятствуют поступлению помощи в сектор Газа, где происходит гуманитарная катастрофа. Они распространяют пропаганду о том, что «ХАМАС получает помощь», в ответ на реакцию мирового общественного мнения.

Ранее Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

