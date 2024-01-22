СМИ: Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца
Власти Израиля предложили палестинскому движению ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, Израиль направил соответствующее предложение через египетских и катарских посредников. В Иерусалиме согласились остановить боевые действия в палестинском анклаве, если ХАМАС отпустит всех оставшихся у него заложников, захваченных 7 октября.
В Израиле полагают, что освобождение заложников произойдет в результате «многоэтапной сделки».
В воскресенье, 21 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение боев в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По его словам, обстановка в анклаве не позволяет гарантировать безопасность граждан, передает «Радиоточка НСН».
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