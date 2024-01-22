СМИ: Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца

По информации издания, Израиль направил соответствующее предложение через египетских и катарских посредников. В Иерусалиме согласились остановить боевые действия в палестинском анклаве, если ХАМАС отпустит всех оставшихся у него заложников, захваченных 7 октября.

В Израиле полагают, что освобождение заложников произойдет в результате «многоэтапной сделки».

В воскресенье, 21 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение боев в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По его словам, обстановка в анклаве не позволяет гарантировать безопасность граждан, передает «Радиоточка НСН».

