Песков рассказал, как Россия ответит Турции на агрессию в Идлибе

19 февраля 202013:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность военной операции Турции в сирийском Идлибе. Ранее этого не исключил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

На вопрос журналистов о реакции Москвы на этот конфликт Песков призвал «пока не исходить из худших сценариев».

Минобороны РФ: Боевики в Сирии атакуют турецких военных оружием из США

Представитель Кремля отметил, что если речь идёт об операции против террористов в Идлибе, то, безусловно, будут действия в русле сочинских договорённостей. По его словам, нейтрализация боевиков — это обязанность турецкой стороны, передает RT. Однако если имеется ввиду операция против легитимных сирийских сил, то это — «худший вариант развития событий».

Ранее стало известно, что Турция не достигла тех результатов, на которые рассчитывала, после переговоров с Россией по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТурцияСирия