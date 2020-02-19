Песков рассказал, как Россия ответит Турции на агрессию в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность военной операции Турции в сирийском Идлибе. Ранее этого не исключил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
На вопрос журналистов о реакции Москвы на этот конфликт Песков призвал «пока не исходить из худших сценариев».
Представитель Кремля отметил, что если речь идёт об операции против террористов в Идлибе, то, безусловно, будут действия в русле сочинских договорённостей. По его словам, нейтрализация боевиков — это обязанность турецкой стороны, передает RT. Однако если имеется ввиду операция против легитимных сирийских сил, то это — «худший вариант развития событий».
Ранее стало известно, что Турция не достигла тех результатов, на которые рассчитывала, после переговоров с Россией по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
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