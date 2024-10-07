Армия Израиля нанесла новые удары по оплоту «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израильские вновь наносит точечные удары по столице Ливана. Как сообщили в ЦАХАЛ, на это раз цели атаки расположены в районе Дахия. Он считается ключевым оплотом военизированной ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Данный район расположен в южной части Бейрута. Израиль с конца сентября постоянно наносит удары с воздуха по югу Ливана и Бейруту с целью полной ликвидации инфраструктуры «Хезболлы». Кроме того, в начале октябре ЦАХАЛ объявила о начале ограниченных наземных рейдов в этом районе.

Шейх Хасан Насралла, который возглавлял «Хезболлу» более 30 лет, был ликвидирован 27 сентября в результате израильского авиаудара по южной части Бейрута. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 64-летний деятель считался одной из наиболее известных публичных фигур на Ближнем Востоке.

