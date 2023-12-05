ЦАХАЛ: Число израильских военных, погибших с начала операции в Газе, достигло 78
5 декабря 202309:27
Число военных Израиля, которые погибли с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в Газе, увеличилось до 78. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что трех военнослужащих убили в ходе боев «террористы ХАМАС» в секторе Газа.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей в Газе морской водой, в которых якобы скрываются бойцы ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru