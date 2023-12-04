ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа
Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами кибуц Нирим, который расположен рядом с сектором Газа.
Отмечается, что обстрел был произведен из 114-мм ракетного комплекса малой дальности «Раджум».
Ранее, 3 декабря, сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Начальник Генштаба вооруженных сил страны Герци Халеви заявил, что боевые действия против палестинского движения ХАМАС на юге анклава будут вестись с той же интенсивностью, что и на севере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru