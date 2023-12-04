ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами кибуц Нирим, который расположен рядом с сектором Газа.

Израиль заявил, что нашел 800 шахт туннелей ХАМАС в секторе Газа

Отмечается, что обстрел был произведен из 114-мм ракетного комплекса малой дальности «Раджум».

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Начальник Генштаба вооруженных сил страны Герци Халеви заявил, что боевые действия против палестинского движения ХАМАС на юге анклава будут вестись с той же интенсивностью, что и на севере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры