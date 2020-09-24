FT: Для испытания вакцины добровольцев могут заражать COVID-19
В Лондоне могут начать исследования вакцины от коронавируса, в ходе которых добровольцев будут специально заражать вирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).
FT в своем материале делает ссылку на организаторов испытаний. По данным издания, исследователи еще не готовы обсуждать этот проект открыто, поэтому официальное объявление появится не раньше следующей недели. Также неизвестно, о каком именно препарате идет речь.
В настоящий момент в Британии испытывают две вакцины от COVID-19. Одна из них создана на базе Оксфордского университета вместе с фармкомпанией AstraZeneca, другая же разработана в Имперском колледже Лондона.
Как сообщает FT, испытания могут начаться уже в январе 2021 года. Согласие на участие дали около 2 тысяч молодых людей. За участие в эксперименте каждый из них может получить до 4 тыс фунтов (около 400 тысяч рублей).
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