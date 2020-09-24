FT: Для испытания вакцины добровольцев могут заражать COVID-19

В Лондоне могут начать исследования вакцины от коронавируса, в ходе которых добровольцев будут специально заражать вирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).



FT в своем материале делает ссылку на организаторов испытаний. По данным издания, исследователи еще не готовы обсуждать этот проект открыто, поэтому официальное объявление появится не раньше следующей недели. Также неизвестно, о каком именно препарате идет речь.