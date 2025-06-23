В МАГАТЭ заявили о разрушении в Фордо, Натанзе и Исфахане после ударов США
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали, что в Исфахане, Фордо и Натанзе после ударов США произошли разрушения, сообщает «РЕН ТВ».
При этом повышения радиационного фона вне объектов не выявлено. Отмечается, что объект по обогащению урана в Натанзе, который до этого уже был значительно поврежден, был вновь атакован с применением наземных проникающих боеприпасов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны возобновить переговоры, чтобы инспекторы МАГАТЭ могли вернуться на иранские ядерные объекты.
По данным МАГАТЭ, на объектах Ирана, которые атаковали США, был обогащенный уран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МАГАТЭ заявили о разрушении в Фордо, Натанзе и Исфахане после ударов США
- МО РФ: «Искандер» уничтожил свыше 70 военных на полигоне ВСУ в Херсонской области
- Захарова: РФ и Китай против вмешательства США в свои внутренние дела
- СК начал проверку инцидента с нападением льва на директора парка «Тайган» в Крыму
- СМИ: Львы ранили директора крымского сафари-парка «Тайган»
- СМИ: Более 20 человек погибли в результате теракта в церкви в Дамаске
- Герцог: Ядерная программа Ирана не была уничтожена
- СМИ: Смертник совершил теракт в церкви Святого Ильи в Дамаске
- Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на свою агрессию
- Рубио: США не беспокоятся по поводу сотрудничества Ирана с Россией и Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru