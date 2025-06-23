В МАГАТЭ заявили о разрушении в Фордо, Натанзе и Исфахане после ударов США

При этом повышения радиационного фона вне объектов не выявлено. Отмечается, что объект по обогащению урана в Натанзе, который до этого уже был значительно поврежден, был вновь атакован с применением наземных проникающих боеприпасов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны возобновить переговоры, чтобы инспекторы МАГАТЭ могли вернуться на иранские ядерные объекты.

По данным МАГАТЭ, на объектах Ирана, которые атаковали США, был обогащенный уран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

