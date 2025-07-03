Трамп «отказался» от Зеленского, чтобы не проиграть гонку вооружений Китаю
Военное руководство США предлагает сосредоточиться на приоритетных направлениях – это Индо-Тихоокеанский регион, конкуренция с Китаем и Ближний Восток, но точно не Украина, заявил НСН американист Малек Дудаков.
Американцы потратили больше трех миллионов снарядов на Украине, им потребуется очень много лет, чтобы восполнить свои запасы, рассказал НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Украину ждет мрачная расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist. Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе. Дудаков уверен, что это рациональное решение Трампа, хоть у него и правда есть конфликт с Зеленским.
«В этом решении есть военно-техническая составляющая и политическая. Что касается военно-технической части, у США имеется серьезная проблема с дефицитом вооружений – от артиллерийских снарядов до ракет для систем ПВО. Если мы берем ракеты для Patriot, их производится в США всего около 300 единиц в год, что очень мало. Это не покрывает потребности Украины, Израиля и других союзников США. Что касается артиллерийских снарядов, их производится около 30 тысяч в месяц, при этом американцы потратили больше трех миллионов снарядов на Украине. Им потребуется очень много лет, чтобы восполнять свои запасы. Истощение арсенала Пентагона очень ощущается», - отметил он.
В связи с этим Вашингтон выбирает сосредоточиться на конкуренции с Китаем, а не защищать интересы Киева, добавил политолог.
«Поэтому военное руководство США предлагает сосредоточиться на приоритетных направлениях – это Индо-Тихоокеанский регион, конкуренция с Китаем и Ближний Восток. Основную роль сегодня играет Азия. Распыление ресурсов США приводит к тому, что США отстают в гонке вооружений от Китая. Поэтому я думаю, что это решение не связано лично с конфликтом Трампа и Зеленского, это объективные процессы и причины. Но личный конфликт имеется, это факт, он ухудшает отношения Вашингтона и Киева. Украина будет пытаться на коммерческой основе что-то закупать у США, пользуясь кредитами ЕС, но эти контракты могут исполняться через два и три года», - заключил собеседник НСН.
Украина продержится максимум два месяца без поставок США, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
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