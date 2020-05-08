Посол призвал освободить россиян из тюрем США из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавирусной инфекции посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти освободить россиян, находящихся в тюрьмах страны. Текст его открытого письма к Госдепартаменту, министерству юстиции США и Федеральному бюро тюрем опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.
В частности, в послании отмечается, что многие заключённые заражены, а некоторые уже скончались. При этом, тестирование на COVID-19 не проводится, а защитных масок и других средств защиты на всех не хватает, пишет Газета.ру.
Антонов подчеркнул, что российская сторона вновь призывает «американские власти проявить милосердие и добрую волю».
Посол России в США уже направил письмо генпрокурору Соединённых Штатов с просьбой освободить россиян из американских тюрем 7 апреля, напоминает RT.
Ранее защита российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме Данбери в США, запросила его освобождения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, ссылаясь на адвоката российского лётчика Алексея Тарасова, сообщает ТАСС.
Жена Константина Виктория Ярошенко в беседе с НСН, рассказала, чем может грозить Константину отказ властей США выполнить эту просьбу.
«США очень непредсказуемые, но я верю, в глубине души, что они смилуются и отпустят его. Я надеюсь, что наше правительство сработает быстро, и Константина освободят. У него сейчас подорван иммунитет, он же постоянно на таблетках, в связи с проблемами с желудком ему давали антибиотики. И поэтому иммунитет у него снижен и если он, не дай бог, заболеет, то не переживёт этого», - сообщила супруга лётчика.
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