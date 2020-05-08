Посол призвал освободить россиян из тюрем США из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавирусной инфекции посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти освободить россиян, находящихся в тюрьмах страны. Текст его открытого письма к Госдепартаменту, министерству юстиции США и Федеральному бюро тюрем опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

В частности, в послании отмечается, что многие заключённые заражены, а некоторые уже скончались. При этом, тестирование на COVID-19 не проводится, а защитных масок и других средств защиты на всех не хватает, пишет Газета.ру.

Антонов подчеркнул, что российская сторона вновь призывает «американские власти проявить милосердие и добрую волю».

Посол России в США уже направил письмо генпрокурору Соединённых Штатов с просьбой освободить россиян из американских тюрем 7 апреля, напоминает RT.