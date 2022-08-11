Трамп прокомментировал проведенные обыски в своем имении

По его словам, «всех попросили покинуть помещение — они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей».

Бывший президент США задался вопросом, почему федеральные агент «столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними, и все ушли».

Ранее ФБР обыскало имение Трампа во Флориде. Агенты выбрали время для обыска, когда его не было дома. По словам Трампа, Трампа, его дом находился в осаде.

