Трамп прокомментировал проведенные обыски в своем имении
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать или находиться поблизости при состоявшихся обысках в его имении Мар-а-Лаго, говорится в заявлении политика в Telegram-канале.
По его словам, «всех попросили покинуть помещение — они хотели, чтобы их оставили в покое и без свидетелей».
Бывший президент США задался вопросом, почему федеральные агент «столь упорно настаивали на том, чтобы никто не наблюдал за ними, и все ушли».
Ранее ФБР обыскало имение Трампа во Флориде. Агенты выбрали время для обыска, когда его не было дома. По словам Трампа, Трампа, его дом находился в осаде.
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