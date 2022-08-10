Белый дом: ФБР не предупреждало Байдена об обыске в поместье Трампа

Ранее телеканал CBS со ссылкой на свои источники заявил, что ФБР не информировало администрацию США об обысках в доме Трампа.

Бывшего президента США Дональда Трампа боится действующая власть, и сейчас демократы будут делать все возможное, чтобы испортить ему планы баллотироваться в президенты в 2024 году. Обыск у него – признак того, насколько слабы демократы в конгрессе и Белом доме, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

