Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге
Соединенные Штаты работают над «мощным» ответом на действия Китая в отношении Гонконга. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эти меры не будут входить в санкционный пакет, однако это будет «нечто мощное». Подробности Трамп пообещал озвучить до конца недели, отмечает РИА ФАН.
Ранее в Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга. Там выразили сомнения в том, что в этом случае «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром, подчеркивают argumenti.ru.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга. При помощи этого документа Пекин сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность, а также требует регулярно предоставлять отчеты для центрального правительства КНР. Соединенные Штаты назвали законопроект катастрофическим решением. Намерение Китая принять законопроект обернулось многочисленными акциями протеста, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп придерживается мнения о том, что Китай делает все возможное, чтобы помешать ему переизбраться в ноябре 2020 года. Он полагает, что Пекин хочет, чтобы выиграл его оппонент-демократ Джо Байден, что позволит ослабить давление на Китай.
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН отметил, что США теряет свое лидерство в мире, в то время как Китай, напротив, выходит на первую позицию.
Также сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил Китаю различными последствиями из-за ситуации с коронавирусом. Он добавил, что Пекин должен был принять более активное участие в предупреждении пандемии. Ранее президент США уже обвинял власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса.
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