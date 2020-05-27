Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге

Соединенные Штаты работают над «мощным» ответом на действия Китая в отношении Гонконга. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эти меры не будут входить в санкционный пакет, однако это будет «нечто мощное». Подробности Трамп пообещал озвучить до конца недели, отмечает РИА ФАН.

Ранее в Белом доме подчеркнули, что Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга. Там выразили сомнения в том, что в этом случае «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром, подчеркивают argumenti.ru.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга. При помощи этого документа Пекин сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность, а также требует регулярно предоставлять отчеты для центрального правительства КНР. Соединенные Штаты назвали законопроект катастрофическим решением. Намерение Китая принять законопроект обернулось многочисленными акциями протеста, сообщает телеканал 360.