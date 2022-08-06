«Термоядерная война»? Военные эксперты поспорили о последствиях учений Китая у берегов Тайваня
Вероятный военный конфликт между США и Китаем на фоне визита Пелоси на Тайвань может стать для Вашингтона новым Перл-Харбором. Однако военные эксперты спорят о возможности столкновения.
Экс-президент США Дональд Трамп выразил возмущение в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал поездку «глупой», сообщает ТАСС. Бывший глава Белого дома считает, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для дальнейших действий Китая.
Вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Вероятность возникновения конфликта высокая. Он будет локализован в пределах морской зоны, то есть это будет воздушно-морской конфликт с участием ВВС Тайваня. В ходе него Китай и США окажутся в состоянии прямого военного противостояния. С обеих сторон будут потери, есть вероятность, что может быть потоплен американский авианосец или даже часть простых кораблей. Это может привести к эффекту, аналогичному тому, что произошел после атаки Перл-Харбора, то есть может перейти в фазу большой войны», - отметил он.
На фоне визита Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами. Они пройдут в шести районах Тихого океана вокруг Тайваня.
Несмотря на то, что эти учения Китая могут быть репетицией вторжения на Тайвань, война между державами маловероятна, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Учения могут быть репетиций вторжения Китая на Тайвань. Как говорится: «войны никто не ждал – война неизбежна», но сейчас она маловероятна, потому что США, Китай и Тайвань опасаются этого. Подобное возможно, если в Вашингтоне и Пекине руководство сдвинется рассудком. Была ситуация, когда глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли звонил в Пекин и обещал, что не допустит военного столкновения, когда Байден, Трамп переходили красные линии. Это чревато термоядерной войной. И еще одна причина – китайская авиация и морской флот сильнее американской. Тайвань не будет тоже предпринимать военных шагов – силы несопоставимы», - объяснил Прохватилов.
По данным Управления морской безопасности Китая, Народно-освободительная армия страны 6 августа проводит очередные военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря. Они завершатся 15 августа, сообщает телеканал CGTN. Параллельно вблизи Тайваня Китай организовал маневры со стрельбами, которые завершатся 7 августа, отмечает РБК.
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