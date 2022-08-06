«Термоядерная война»? Военные эксперты поспорили о последствиях учений Китая у берегов Тайваня

Вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Вероятность возникновения конфликта высокая. Он будет локализован в пределах морской зоны, то есть это будет воздушно-морской конфликт с участием ВВС Тайваня. В ходе него Китай и США окажутся в состоянии прямого военного противостояния. С обеих сторон будут потери, есть вероятность, что может быть потоплен американский авианосец или даже часть простых кораблей. Это может привести к эффекту, аналогичному тому, что произошел после атаки Перл-Харбора, то есть может перейти в фазу большой войны», - отметил он.