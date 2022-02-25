«Талибан» призвал Россию и Украину мирно урегулировать конфликт

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) призвал Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны, размещенном в «Твиттере».

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Отмечается, что в Афганистане следят за происходящим на Украине и призывают стороны конфликта перейти к мирному урегулированию ситуации.

«Призываем обе стороны к сдержанности, необходимо воздерживаться от решений, которые могут привести к эскалации насилия. Призываем обе стороны конфликта разрешить кризис путем диалога и мирными средствами», - говорится в заявлении.

Между тем, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. При этом республика хотела бы получить гарантии безопасности.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТалибан
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