«Разгромят в сжатые сроки». Стрелков о судьбе военной базы РФ в Карабахе

По его мнению, создание военной базы в Нагорном Карабахе было бы ошибкой российских властей.

«Создание базы в Нагорном Карабахе будет еще одним шагом к формированию, как я его называю, института заложников. Российский контингент, который там находится, практически полностью окружен азербайджано-турецкой коалицией. Будет ли там создана база или нет, с точки зрения военной целесообразности совершенно без разницы. Не имея ни сухопутного, ни морского коридора с основной территорией Российской Федерации, будучи отрезанными от нее враждебной Грузией и по факту недружественным Азербайджаном, наш контингент будет заложником российско-турецких отношений. Если они резко ухудшатся или перейдут в войну, он будет полностью блокирован и разгромлен в достаточно сжатые сроки», - пояснил собеседник НСН.

По его словам, на армянскую армию полагаться нельзя совершенно.

«Поэтому это шаг авантюрный, непродуманный, чреватый серьезными военными последствиями. Есть серьезные подозрения, что Турция сейчас готовится к войне. Она может вестись как в Сирии, так и в Закавказье. В обоих случаях российские контингенты находятся в крайне уязвимом положении», - заключил эксперт.

Ранее Стрелков в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.

