«Разгромят в сжатые сроки». Стрелков о судьбе военной базы РФ в Карабахе
Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН усомнился в разумности создания российской военной базы в Нагорном Карабахе.
России предложили создать военную базу в Нагорном Карабахе. С такой идеей выступил советник президента НКР по вопросам внешней политики Давид Бабаян. По его словам, это послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН усомнился в возможности такого сценария.
«Без согласия Азербайджана, титульной территорией которого Российская Федерация признает Карабах, базы не будет. Баку такого согласия, скорее всего, не даст. Соглашение предусматривает 5-летнее пребывание российских миротворцев на территории Карабаха. Но Азербайджан может выйти из него в одностороннем порядке и потребовать вывод российского контингента», - сказал Стрелков.
По его мнению, создание военной базы в Нагорном Карабахе было бы ошибкой российских властей.
«Создание базы в Нагорном Карабахе будет еще одним шагом к формированию, как я его называю, института заложников. Российский контингент, который там находится, практически полностью окружен азербайджано-турецкой коалицией. Будет ли там создана база или нет, с точки зрения военной целесообразности совершенно без разницы. Не имея ни сухопутного, ни морского коридора с основной территорией Российской Федерации, будучи отрезанными от нее враждебной Грузией и по факту недружественным Азербайджаном, наш контингент будет заложником российско-турецких отношений. Если они резко ухудшатся или перейдут в войну, он будет полностью блокирован и разгромлен в достаточно сжатые сроки», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, на армянскую армию полагаться нельзя совершенно.
«Поэтому это шаг авантюрный, непродуманный, чреватый серьезными военными последствиями. Есть серьезные подозрения, что Турция сейчас готовится к войне. Она может вестись как в Сирии, так и в Закавказье. В обоих случаях российские контингенты находятся в крайне уязвимом положении», - заключил эксперт.
Ранее Стрелков в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.
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