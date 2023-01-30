СМИ: на Украине гражданина Белоруссии посадили на 10 лет за наёмничество

Украинский суд признал гражданина Белоруссии Максима Зезюльчика виновным по статье «наёмничество», сообщает украинское издание «Судебный репортёр».

В ДНР заявили, что группы западных спецподразделений едут на Украину под видом наёмников

В сообщении говорится, что летом 2022 года белорусский гражданин подписал контракт с российской ЧВК «Редут». В материалах дела указано, что Зезюльчик был пулемётчиком и принимал участие в боевых действиях на территории Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Осенью прошлого года гражданина Белоруссии взяли в плен. По решению суда Зезюльчику назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудНаемникиСпецоперацияУкраинаБелоруссия
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