СБУ подозревает «Ростех» в попытке сокрытия активов на Украине

Служба безопасности Украины считает, что российская госкорпорация «Ростех» и миллиардер Михаил Шелков пытались скрыть от национализации активы своих бывший предприятий.

«Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге «Инвест Агро»», - говорится в Telegram-канале СБУ.

В отношении этих предприятий Высший антикоррупционных суд передал в собственность Украине. В СБУ считают, что экс-владельцы этих компаний из России осуществлялили управление ими, а также пытались скрыть имущество на 4 миллиона долларов. В частности, речь идет о сотне единиц машин, шести вагонов с агропромышленной продукцией, а также минеральных удобрений и другое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить Василия Малюка главой СБУ. Кандидатура была утверждена, сообщает НСН.

