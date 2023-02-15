СБУ подозревает «Ростех» в попытке сокрытия активов на Украине
Служба безопасности Украины считает, что российская госкорпорация «Ростех» и миллиардер Михаил Шелков пытались скрыть от национализации активы своих бывший предприятий.
«Речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге «Инвест Агро»», - говорится в Telegram-канале СБУ.
В отношении этих предприятий Высший антикоррупционных суд передал в собственность Украине. В СБУ считают, что экс-владельцы этих компаний из России осуществлялили управление ими, а также пытались скрыть имущество на 4 миллиона долларов. В частности, речь идет о сотне единиц машин, шести вагонов с агропромышленной продукцией, а также минеральных удобрений и другое.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить Василия Малюка главой СБУ. Кандидатура была утверждена, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru