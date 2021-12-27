Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии

Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против национальной безопасности.

По версии следствия, Дудников вел Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси», он озвучивал ролики для оппозиции.