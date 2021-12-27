Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии

Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии усиленного режима за разжигание социальной вражды и призывы к действиям против национальной безопасности.

По версии следствия, Дудников вел Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси», он озвучивал ролики для оппозиции.

Оппозиционер Сергей Тихановский обжаловал приговор

Прокуратура ранее потребовала, чтобы судебный процесс по делу Дудникова проходил в закрытом режиме, обосновывая это необходимостью защитить эксперта и не допустить распространение экстремистской продукции. В правозащитном белорусском центре «Весна» россиянина считают политическим заключенным.

Егор Дудников был задержан белорусскими силовиками в начале мая.

Ранее суд в Белоруссии приговорил мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков.

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